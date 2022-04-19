​​​​​​​اليونان تحتجز ناقلة نفط روسية

وذكرت وكالة الأنباء المقدونية "أمنا"، اليوم الثلاثاء، أن السلطات اليونانية احتجزت ناقلة نفط ترفع العلم الروسي، وذلك في إطار العقوبات الأوروبية التي تم فرضها على روسيا.

وأضافت أن ناقلة النفط راسية في خليج كاريستوس بقرار من سلطات الميناء اليوناني، وأشارت الوكالة إلى أن "قرار الاحتجاز اتخذه المكتب اليوناني لمكافحة غسل الأموال من الأنشطة الإجرامية، ويأتي ذلك في سياق تنفيذ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السفن التي تمثل مصالح روسيا".

ومنذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي 5 حزم من العقوبات الاقتصادية، والتي طالت قطاعات وشركات وأفراد.

ومن القيود التي تم إعلانها في إطار الحزمة الخامسة، تم منع دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية وفرض قيود على شركات النقل من روسيا وبيلاروس.

(م ش)