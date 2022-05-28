​​​​​​​اليونان تدعو حلفاءها بعدم السماح لتركيا بممارسة استفزازاتها تجاه سيادة المنطقة

وشدد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم السبت، أنه على حلفاء أثينا ألا يذعنوا للابتزازات التي تمارسها تركيا وخطابها العدواني.

وأضاف أن أنقرة تمارس إجراءات غير مسبوقة ضد سيادة اليونان، مشيراً إلى أنه "كان ردنا بصبر وتماسك، ولم نستجب للخطاب المتطرف من الطرف الآخر لبحر إيجه. نختار طريقنا والوقت الذي سنقوم فيه بالرد"، وفق ما نقلته شبكة العربية.

وكان رئيس تركيا رجب طيب أردوغان قد قال إنه لم يعد يعترف بزعيم اليونان المجاورة، وسيرفض مقابلته في قمة مقررة قريباً.

واتهم أردوغان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالسعي إلى منع بيع طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز إف -16 إلى تركيا خلال زيارته للولايات المتحدة.

وقال للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "لم يعد هناك أي شخص يسمى ميتسوتاكيس في كتابي".

وكان التوتر قد تصاعد بين الجارتين في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بعد أن حث ميتسوتاكيس جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي على عدم إسقاط الحظر المفروض على عضوية تركيا في برنامج شراء الجيل القادم من الطائرات المقاتلة F-35 الأسبوع الماضي.

(د ع)