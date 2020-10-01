​​​​​​​اليونان تدعم قبرص مجددًا في أزمة المتوسط وإسبانيا تعلن رفضها للتحركات التركية

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد أعلن دعم بلاده لدعوة قبرص تجديد العقوبات الأوروبية على أفراد وشركات ضالعة في تنقيب تركيا عن الغاز.

وأضاف بعد محادثات مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستو دوليديس، الأربعاء، أن احتمال اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية ضد تركيا يجب أن يظل مطروحًا في حال مضت تركيا قُدمًا في تحركاتها غير القانونية.

ومن جانب آخر، أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية، الأربعاء، عن رفض بلادها بحث تركيا أحادي الجانب عن احتياطيات الطاقة في شرق البحر المتوسط، مضيفة أن مثل هذه الإجراءات تعرقل سبيلًا تفاوضيًا للخروج من نزاع أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية.

وأعربت أرانشا غونزاليس لايا، عن دعمها لقبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، بينما تواصل تركيا التنقيب عن الغاز في مياه تطالب فيها الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.

وبعد محادثات مع وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستو دوليدس، كشفت لايا "لا نعتقد أن هناك حلًّا أحادي الجانب لمشاكل منطقة شرق البحر المتوسط، ومن ثم فإننا نرفض التحركات أحادية الجانب التي لا تساعد في إيجاد حل طويل الأمد".

إلى ذلك، يتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم، عقوبات محتملة ضد تركيا، وهي ليست عضوة في الكتلة، في قمة تستمر ليومين.

وشهدت منطقة شرق المتوسط خلال الأشهر الماضية توترًا بالغًا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما.

(ي م)