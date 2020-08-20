​​​​​​​اليونان تعلن أنها ستصدق على الاتفاق البحري مع مصر في 26 من الشهر الجاري

ووقعت مصر واليونان الاتفاق الذي يحدد المناطق البحرية في 6 آب/أغسطس، وصادق عليه البرلمان المصري في 18 آب/أغسطس.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، بحسب وكالة رويترز، إنه تم تقديمه إلى البرلمان اليوناني بهدف التصديق عليه في 26 آب/أغسطس.

ومع ذلك، قالت تركيا إن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري الخاص بها وأرسلت سفينة مسح إلى منطقة بين جزيرة كريت وقبرص.

ويتداخل الاتفاق أيضاً مع المناطق البحرية التي اتفقت تركيا عليها مع ليبيا العام الماضي، ووصفتها اليونان بأنها غير قانونية.

وتمنح المناطق البحرية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة حقوقاً على الموارد الطبيعية، ويُعتقد أن شرق البحر الأبيض المتوسط ​​غير مكتشف إلى حد كبير، غني بالغاز الطبيعي.

(م ش)