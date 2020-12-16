​​​​​​​اليونان بصدد شراء 18 طائرة رافال فرنسية وستضاعف نفقاتها الدفاعية لعام 2021

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: إنّ الحكومة تهدف إلى زيادة الإنفاق على القدرة العسكرية بنسبة 57٪ مقارنة لعام 2019، بحسب ما أورده موقع "كريك ريبورتر" اليوناني.

ومن المتوقّع أن تصل ميزانية وزارة الدفاع اليونانية إلى حوالي 5.5 مليار يورو (6.6 مليار دولار أمريكي)، أي أكثر من ضعف إنفاق العام الماضي، وذلك على خلفية التوتر المتصاعد مع تركيا شرق المتوسط.

وعلى الرغم من الصعوبات المالية، ستشتري اليونان 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال، بتكلفة 1.5 مليار يورو العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس للمشرعين خلال المناقشة حول ميزانية 2021: "في غضون أيام قليلة، سيتم توقيع صفقة شراء 18 طائرة من طراز رافال من فرنسا هنا في أثينا".

وأضاف: "لم يسبق من قبل تنفيذ مثل هذا البرنامج العسكري المعقد والمهم بهذه السرعة والكفاءة"، مضيفًا أنّ الحكومة تريد أيضًا الحصول على فرقاطات وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار جديدة، وتحديث أسطولها من مقاتلات F-16 وتجنيد 15000 فرد إضافي".

ومن المتوقّع أن يوافق المشرّعون على الصفقة في الأيام المقبلة، بينما ستوقع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي العقد في أثينا الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنّ الطيارين سيبدؤون التدريب في فرنسا في أوائل عام 2021، بينما ستصل ست طائرات إلى اليونان بحلول تموز/يوليو.

(م ش)