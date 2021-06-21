​​​​​​​اليوم.. لقاء حواري عن تطورات القضية الفلسطينية ومآلات القضية الكردية في ظل المعطيات الجديدة

ويعقد اليوم الإثنين، لقاء حواري بعنوان (تطورات القضية الفلسطينية ومآلات القضية الكردية في ظل المعطيات الجديدة)، بمشاركة نخبة من السياسيين والكتّاب والمثقفين الكرد والعرب، بمبادرة وتنظيم من المبادرة العربية لحرية عبد الله أوجلان بالتعاون مع لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا ولجنة حرية أوجلان.

ويدير اللقاء الحواري الكاتب والصحفي المصري إلهامي المليجي الذي تحدث عن أهمية عقد اللقاء الحواري نظرًا للتطورات التي شهدتها القضيتان الفلسطينية والكردية مؤخرًا.

وفي هذا السياق، قال المليجي إن القضية الفلسطينية شهدت في الأسابيع الأخيرة تطورات نوعية من جهة وحدة الموقف الشعبي في أراضي 1984 وأراضي السلطة، وكذلك تفاعلهما مع المقاومة المسلحة في عزة، أو لجهة المقاومة لسياسة التطهير العرقي وتفاعل المقاومة المسلحة مع أهاليهم في القدس والشيخ جراح.

وأوضح المليجي في تصريح خاص لوكالتنا أن هذه التطورات ألقت بظلالها على صانع القرار ورجل الشارع الإسرائيلي، وأسهمت في تنامي التفاعل الدولي مع القضية الفلسطينية، ما يجعل الكثير من المحللين يتوقعون التئام مؤتمر دولي في الأشهر المقبلة للوصول لنيل حقوقهم المشروعة على أساس الدولتين، لكن هذا الأمر يتوقف على قدرة التنظيمات والقوى الفلسطينية على الإمساك بالفرصة التاريخية وتوحيد موقفهم في مواجهة الموقف الإسرائيلي.

وأكد الكاتب الصحفي المصري أن قوات سوريا الديمقراطية حققت نصرًا مؤزرًا على الجماعات الإرهابية وحررت مناطق شمال وشرق سوريا من تنظيم داعش الإرهابي، وأقامت تجربة متميزة في إدارة تلك المناطق تحت مسمى الإدارة الذاتية، وهذه تطورات نوعية في تاريخ نضال الكرد.

وأضاف المليجي: "يبقى السؤال لماذا لم يستثمر الكرد تلك الانتصارات لنيل حقوقهم المشروعة والاعتراف الدولي والإقليمي بالإدارة الذاتية؟ هذان السؤلان الكبيران سيكونان موضع الندوة الحوارية (تطورات القضية الفلسطينية ومآلات القضية الكردية في ظل المعطيات الجديدة)، التي تنظمها المبادرة العربية لحرية عبد الله أوجلان بالتعاون مع لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا ولجنة حرية أوجلان".

هذا ويعقد اللقاء اليوم في الساعة السابعة مساء بحسب توقيت القاهرة وبروكسل (الساعة الثامنة بتوقيت دمشق وبيروت وبغداد) وسيتم بث اللقاء أونلاين على برنامج زووم، وكذلك عبر صفحة الفيسبوك لـ "المبادرة العربية لحرية أوجلان".

(ح)

ANHA