​​​​​​​اليوم الثالث لعملية قسد في وادي العجيج.. تدمير أوكار للمرتزقة

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية، صباح يوم الأحد الفائت، عملية عسكرية وأمنية واسعة النطاق في الريف الشمالي والشمالي الشرقي لمدينة دير الزور، في مسعى منها لمكافحة خلايا مرتزقة داعش التي بدأت تتحرك في منطقة الوادي وبمحاذاة الحدود السورية العراقية.

ونقل مراسلنا في المنطقة عن مصدر عسكري مشارك في العملية الأمنية ضمن وادي العجيج، أن قوات سوريا الديمقراطية عثرت خلال الـ 72 ساعة الماضية على عدة طرق استخدمتها خلايا داعش مؤخرًا لتهريب المرتزقة والأسلحة.

وأفاد نقلًا عن المصدر نفسه، بأن قوات التحالف الدولي استهدفت عشرات الخنادق حديثة الإنشاء في المنطقة، ودمرتها عبر صواريخ موجهة من عربات وطائرات مُسيّرة لقوات التحالف المشاركة في الحملة.

وكان مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، قد أكد في اتصال هاتفي مع وكالتنا، أن العملية الأمنية في شمال وشرق دير الزور، وخلال أول يومين من انطلاقها، قد أفشلت مخططات كانت الخلايا تسعى إلى تنفيذها في المنطقة، وقال: "جاءت العملية في إطار مكافحة خلايا داعش بعد ملاحظة عودة تحركاتها في تلك المنطقة الصحراوية".

(أ م/س ر)

ANHA