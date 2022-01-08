​​​​​​​اليوم الـ 96 من اعتصام سيمالكا.. دعوات لـ PDK ألا يصبح رصاصة العدو في صدر الكرد

توجه أعضاء من هيئة الثقافة والفن ولجان المقاطعات للثقافة والفن في إقليم الجزيرة إلى معبر سيمالكا الحدودي؛ للمشاركة في خيمة الاعتصام المطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا إلى ذويهم والتضامن مع المعتصمين في يومها الـ 96.

وتتواصل فعاليات خيمة الاعتصام بالقرب من معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور (جنوب كردستان) والتي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة منذ الـ 5 من تشرين الأول الماضي، ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والمطالبة بجثامين شهداء كمين خليفان.

ووصل أعضاء هيئة الثقافة والفن واللجان التابعة لها إلى ساحة بوابة معبر سيمالكا وتوجهوا نحو بوابة فيش خابور، وسط الشعارات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وكان في استقبال هيئة الثقافة والفن أهالي ناحية كركي لكي المناوبون تحت خيمة الاعتصام لليوم الثاني على التوالي.

ووقف أعضاء هيئة الثقافة والفن أمام بوابة معبر فيش خابور دقيقة صمت، ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لحركة الثقافة والفن في مقاطعة قامشلو، خليل تحلو، كلمة باسم هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة وقال: "من هنا وأمام خيمة الاعتصام نشجب ممارسات PDK بحق جثامين شهدائنا، مناشداً الرأي العام والديمقراطي الكردستاني، بعد دخول الاعتصام شهره الرابع، تسليم جثامين شهداء خليفان لذويهم".

وأضاف تحلو "على الرغم من سلمية خيمة الاعتصام والتي دخلت شهرها الرابع، والتي تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية ومكاتب الأديان، والأهالي، إلا أن الديمقراطي الكردستاني لا يزال غير مبالٍ ولا يستجيب لمطالب المعتصمين، ويصر على رفض تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم".

وأشار تحلو "إذا كانت حماية حقوق ومكتسبات الشعب الكردي هي مطلبنا، فكيف نرتكب مثل هذه الممارسات"، متابعاً "الديمقراطي الكردستاني صامت حتى الآن دون الاستجابة لمطالب الأهالي".

وناشد تحلو شعب باشور كردستان الوقوف في وجه خيانة الديمقراطي الكردستاني، وقال "لأن الشهداء هم أبناء الشعب الكردي، ودافعوا عن حرية وكرامة الشعب الكردي في جبال كردستان، لذا يتطلب توحيد الصفوف والوقوف في وجه المؤامرات والخيانة التي ترتكب بحق الشعب الكردي".

ودعا تحلو الديمقراطي الكردستاني ألا يصبح رصاصة العدو في صدر الشعب الكردي، متابعاً حديثه بضرورة انعقاد المؤتمر الوطني الكردستاني لتحقيق طموحات الشعب الكردي وخدمة القضية الكردية في الأجزاء الكردستانية الأربعة".

وفي نهاية حديثه، قال خليل تحلو "هؤلاء الذين يدّعون أنهم يملكون الروح الكردية مأجورون استهدفوا الشرفاء لخدمة الفاشية التركية لخلق الاقتتال".

هذا، ومن المقرر أن تتوافد أمهات الشهداء في ناحية ديرك إلى خيمة الاعتصام لاستلام المناوبة من أهالي ناحية كركي لكي.

(ع ع /سـ)

ANHA