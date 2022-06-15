​​​​​​​علينا الوقوف إلى جانبهم وليس خلفهم.. أهالي الرقة يؤكدون دعمهم للقوى التي تحارب الاحتلال

وشارك في المهرجان، الذي نظم في صالة التاج بالطرف الجنوبي من مدينة الرقة، ممثلون وممثلات عن المؤسسات المدنية والعسكرية ومجالس المرأة ومنظمات المجتمع المدني ودار الجرحى والمئات من أهالي وشبيبة مدينة الرقة.

وبدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، بشرى الأحمد قالت فيها "اليوم نقف في هذه المكان ونرفض رفضاً قاطعاً كل الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مقاتلي الكريلا في جبال كردستان وهجماتها البربرية على شمال وشرق سوريا لإفشال مشروعها مشروع الأمة الديمقراطية لأنه وحّد كافة شعوبها".

وأضافت بشرى الأحمد "لا يزال الاحتلال التركي مستمراً في هجماته الوحشية لإعادة الإمبراطورية العثمانية إلى مناطقنا وذلك من خلال التغيير الديموغرافي للمناطق التي احتلها مثل سري كانيه وكري سبي وإعزاز وعفرين".

أكدت بشرى الأحمد في ختام حديثها "إننا في حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في المناطق المحررة نقف في وجه كل من يتعدى على أراضينا ويحاول ضرب الأمن والاستقرار، وسنتخذ من مقاومة الكريلا رمزاً للحرية والنصر".

ثم ألقى مساعد أمين عام حزب سوريا المستقبل، جاهد حسن كلمة قال فيها "منذ بداية البشرية وحتى هذه اللحظة كانت المقاومة ضد الحرب والظلم، والجهل والعبودية".

وأضاف جاهد حسن "منذ بداية البشرية، وصولاً إلى قائد الأمة الديمقراطية عبد الله أوجلان، كانت هناك ثورات ضد السلطة وجميعها كانت تطالب بالعدالة منذ عهد سيدنا إبراهيم عندما ثار ضد النمرود، وموسى عندما ثار على فرعون".

وأكد جاهد حسن في ختام حديثه "من هم مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية، ومقاتلو ومقاتلات الكريلا، هم أبناؤنا ويجب علينا الوقوف إلى جانبهم وليس خلفهم، مشدداً "سنتصدى لهجمات الاحتلال التركي مع قواتنا وسنتكاتف وسنقاوم حتى تحقيق النصر".

وتخلل المهرجان العديد من العروض الغنائية والفلكلورية من قبل فرق الرقة والطبقة ومنبج التراثية، واختتم المهرجان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتؤكد على مساندة الأهالي لها.

(أ ع/خ)

ANHA