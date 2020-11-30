​​​​​​​اليمن...سقوط صاروخ بالستي أطلقته جماعات الحوثي

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن جماعات "الحوثي"، المدعومة من إيران أطلقت، صباح اليوم الاثنين، صاروخًا باليستيًّا من محافظة عمران باستخدام أعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح المالكي أن جماعات الحوثي مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين في الداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

هذا، وتواصل جماعات الحوثي، إطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

(ي م)