أعلن مركز تعز الحقوقي، ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم مجموعات الحوثي في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، إلى 8 قتيلًا و24 جريحًاً.

وأفاد المركز في بيان، مساء الجمعة، بأن "قرى الفودعية، والمنزل، وشعب المليح والخزيعة، والسائلة، في منطقة الحيمة تتعرض لجرائم إبادة تشارك فيها عشرات الأطقم والمدرعات المصفحة والدبابات والمدفعية الثقيلة التي حشدها مجموعات الحوثي، في حملة عسكرية تواصل قصفها الوحشي وحصارها المطبق لقرى المنطقة منذ الأربعاء".

وأوضح "مداهمة واقتحام قرى المنطقة أسفرت عن مقتل المواطن محمد عادل لطف أمام منزله في قرية الفودعية، وسقوط 13 جريحًا من المدنيين، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 8 بينهم نساء وأطفال و24 جريحًا معظمهم من النساء".

إلى هذا، داهمت مجموعات الحوثي 63 منزلًا، 55 منهم في قرية المنزل وحدها، واختطفت 45 مواطنًا من داخل منازلهم، فيما لا تزال عمليات المداهمة والاختطافات متواصلة، بحسب البيان.

واعتبر المركز الحقوقي في بيانه أن "الصمت المطبق للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام المجازر الجماعية التي تواجهها قرى الحيمة وأبناؤها المحاصرون انتكاسة مخزية لمنظومة القيم الإنسانية وحقوق الإنسان"، مشددًا على "ضرورة التدخل العاجل لإيقاف عداد الانتهاكات والمجازر الجماعية التي تتصاعد بشكل مخيف مع مرور كل ساعة".

ودعا المركز ممثلي وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لتسيير قافلة إنسانية مستعجلة لكسر الحصار المفروض على قرى منطقة الحيمة، وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى.

(د أ)