​​​​​​​اليمن.. تدمير مسيّرتين مفخختين أطلقهما الحوثي تجاه السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف- العميد الركن تركي المالكي: إن قوات التحالف تمكّنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما جماعة الحوثي بطريقةٍ ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية.

و أضاف: "سنتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وتابع المالكي، تم إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لجماعة الحوثي المدعومة من إيران".

و يوم الخميس، كان تحالف دعم الشرعية قد أكد أنه اعترض ودمًر صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة الحوثية تجاه خميس مشيط.

وفي وقتٍ سابق أعلن التحالف العربي عن اعتداءٍ "إرهابي" نفذته جماعة الحوثي مستهدفةً مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريقٍ طال طائرةً مدنية نتيجة استهداف الجماعات المدعومة من إيران، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

إلى ذلك، اعترفت جماعة الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي، يوم الأربعاء، بعد ساعاتٍ قليلة من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه السعودية.

وجاء ذلك بعد توالي الإدانات العربية و الغربية خلال الأيام الماضية لاستهداف الحوثيين الأراضي السعودية، فقد دانت الإدارة الأميركية مساء الاثنين: "هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "نحن ملتزمون بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين".

(د أ)