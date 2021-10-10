​​​​​​​اليمن.. قتلى وجرحى جرّاء انفجار عنيف يستهدف مسؤولين كبار في عدن

وأفادت مصادر محلية في اليمن، يوم الأحد، بسقوط عدد من الأشخاص، بين قتيل وجريح، إثر انفجار سيارة مفخخة في عدن، جنوبي البلاد، فيما نجا المحافظ أحمد حامد لملس، وفق ما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية.

وقالت المصادر إن سيارة مفخخة انفجرت لحظة مرور موكب لمسؤولين، من بينهم محافظ عدن ووزير الزراعة.

ونجا محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة اللواء، سالم السقطري، من التفجير الذي استهدف الموكب أثناء مروره في تقاطع "حجيف" بالمعلا، خلال التوجه إلى المنزل في منطقة التواهي، ظهر الأحد.

وذكر مصدر محلي لـ"سكاي نيوز العربية"، أن الأجهزة الأمنية نزلت إلى موقع التفجير لمعاينة موقع الاستهداف الذي تم بواسطة سيارة ملغومة.

وأضاف المصدر أن التفجير وقع بعد مرور الموكب بلحظات، مشيراً إلى أن أربعة من حراس المحافظ أصيبوا بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى "باصهيب" العسكري.

(د ع)