​​​​​​​اليمن.. مقتل وإصابة 29 شخصًا في قصف حوثي على قرية جنوب مأرب

وكشفت الحكومة اليمنية عن مقتل وإصابة 29 شخصًا، بينهم نساء وأطفال جراء قصف شنه الحوثيون على قرية العمود في الجوبة جنوب مأرب بصاروخين باليستيين مساء أمس، الأحد، وفق إحصائية أولية.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع تويتر أن "الصاروخين أصابا مسجدًا ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والأسر النازحة من خارج المديرية".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، شن الحوثيون هجومًا على منزل شيخ قبلي، موال للحكومة المعترف بها دوليًّا في محافظة مأرب أدى إلى مقتل 13 شخصًا، بينهم طفل.

(د ع)