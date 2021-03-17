​​​​​​​اليمن.. مقتل 46 حوثيًّا في محافظتي تعز وحجة

واستهدفت قوات الجيش اليمني مجموعة من جماعة أنصار الله الحوثية، في أطراف قرية "الزنبيل"، كما لقي أكثر من 18 عنصرًا من جماعة أنصار الله مصرعهم في كمين محكم نفذه الجيش اليمني، في مديرية مقبنة، غرب محافظة تعز، بالإضافة إلى جرح آخرين وتدمير عربتين تابعتين لهم.

وعلى صعيدٍ متصل، شنت قوات الجيش اليمني هجومًا على مواقع تمركز الحوثيين، في مديرية عبس، في محافظة حجة أسفر عن مصرع 28 عنصرًا منهم وجرح عشرات آخرين.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دوليًّا عبد ربه منصور هادي، بدأت مع شنّ الحوثيين هجومًا سيطروا على إثره على العاصمة صنعاء. كما سيطروا على أجزاء واسعة من شمال اليمن.

وفي آذار عام 2015 تدخلت السعودية على رأس تحالف عربي دعمًا لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة أنصار الله.

(ش ع)