​​​​​​​اليمن.. 65 قتيلاً  في معارك مأرب خلال يومين

وأسفرت المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب عن 65 قتيلًا على الأقل في الساعات الـ 48 الأخيرة، وفق ما أفادت مصادر الأحد، لموقع الحرة.

وقالت المصادر إن "الحوثيين استكملوا السيطرة تمامًا على جبهة الكسارة" في محافظة مأرب، آخر معقل للحكومة في الشمال إذ تدور المعارك حاليًّا على بعد أقل من ست كيلومترات من مدينة مأرب مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، رغم الدعم الجوي من التحالف العربي الذي يساعد عسكريًّا القوات الحكومية.

هذا واستأنف الحوثيون في الثامن من شباط/ فبراير هجومهم على الجيش اليمني، بعد فترة تهدئة، في أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ آذار/ مارس 2015.

ويسعى الحوثيون للسيطرة على مأرب قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها خصوصًا في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للدفع باتجاه الحل السياسي.

(د ع)