​​​​​​​اليابان تنشر وحدة دفاع صاروخي في جزيرة قرب تايوان

أفادت وكالة "جيجي" اليابانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع ستنشر وحدة دفاع صاروخي أرض-جو في جزيرة يوناجوني، في أقصى غرب البلاد، بالقرب من تايوان.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، تاكيشي أوكي، قوله إن نشر قوات وحدة الدفاع الصاروخي يأتي في إطار توسيع معسكر تابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في جزيرة يوناجوني، لتعزيز الدفاع عن الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت اليابان النقاب عن أكبر حشد عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بخطة تبلغ قيمتها 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر الإقليمي.

وأقرت الحكومة اليابانية في 16 من هذا الشهر مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني الذي وصفته طوكيو بأنه "تحدٍ استراتيجي غير مسبوق" لأمنها.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية أعلنت، أمس الاثنين، أن المناورات العسكرية التي أجرتها الصين نهاية الأسبوع بالقرب من تايوان شملت نشر 71 طائرة، بينها عشرات المقاتلات النفاثة، ووصفت هذه المناورات بأنها من أكبر التوغلات العسكرية لبكين حتى الآن.

وكان الجيش الصيني قد أورد في بيان أنه أجرى "مناورات قتالية"، الأحد، ردا على "استفزازات" غير محددة إضافة إلى "التواطؤ" بين الولايات المتحدة وتايوان.

وأظهرت بيانات وزارة الدفاع التايوانية أن المناورات الأخيرة هي الأكبر منذ أن بدأت الوزارة بإصدار إحصاءات يومية للتوغلات الصينية.

وفي بيان على "تويتر"، ذكرت تايوان أن 60 طائرة مقاتلة نفاثة شاركت في المناورات، بينها ست من طراز سو-30 التي تعد الأكثر تقدما.

(م ش)