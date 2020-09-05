​​​​​​​علي سليمان :تركيا تكمل ما بدأته داعش في تدمير حضارة الشعوب

لم تصل يد داعش إلى مكان أثريّ إلّا ودمّرته جزئياً أو كلّياً في سوريّا والعراق أو سرقته وتاجرت به, وها هي تركيا الآن تحذو حذوها في خطىً مطابقة، ولكن مع اختلاف في الذرائع والحجج، فتدمير صرح أثريّ يعود إلى الألف الـ3 قبل الميلاد لا يأخذ من تركيا أكثر من ذريعة بناء نقطة عسكريّة، وكأنّ الأرض خلت من الأماكن الفارغة والأرض البور في كري سبي/ تل أبيض لتترك تركيا كلّ تلك المساحات الشّاسعة وتدمّر صرحاً أثريّاً يعود إلى 3 آلاف سنة.

وفي هذا الخصوص قال الرّئيس المشترك لمديرية حماية الآثار في إقليم الفرات علي سليمان: "إنّ تركيا تنهي ما بدأته داعش في تدمير آثار الشّعوب وطمس هويتهم الثقافية".

وتابع سليمان: "تركيا لم تكتفِ بالمجازر التي ارتكبتها بحقّ شعوب شمال وشرق سوريا، بل تذهب إلى أكثر من ذلك في تصرّف لا أخلاقيّ، ولا يمتّ إلى الإنسانية بصلة عبر سرقة الآثار ومحاولة طمس الهوية الثقافيّة في كلّ المدن المحتلّة مثل عفرين ومدينة الباب وكري سبي/تل أبيض وسري كانيه/ رأس العين".

وأضاف سليمان: " لقد دمّرت تل سهران في قرية خربت الرّز بحمام التّركمان، وتل حلف في سري كاني/رأس العين, وهي تفعل ذلك بهدف الإبادة العرقيّة والثقافيّة".

كما نوّه سليمان إلى أنّ: "هذه السّياسات كانت داعش قد بدأتها، والآن تركيا تنهي المهمّة ذاتها في تدمير إرث حضاريّ يعود إلى الألف الـ3 قبل الميلاد".

وناشد علي سليمان في نهاية حديثه المنظّمات الدولة بالتدخّل قائلاً: "المسؤولية تقع على عاتق منظّمة اليونيسكو بالدرجة الأولى؛ لأنّهم المعنيّون بالحفاظ على مثل هذه الأماكن الأثرية, نطالبها بكفّ يدّ الاحتلال التركيّ عن سرقة آثار المنطقة، ويجب أن تقف هذه المنظّمات الدولية على مسؤولياتها".

(س ع/إ)

ANHA