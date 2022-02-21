​​​​​​​الوول ستريت: وراء تحذير الصين من غزو روسي رغبة في حماية العلاقات مع الولايات المتحدة

تُظهر التحذيرات الصينية الأكثر وضوحاً في الأيام الأخيرة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا كيف تسير بكين على حبل مشدود، فهي تحاول من جهة بناء شراكة مع الكرملين ومن جهة أخرى تحاول منع علاقتها مع واشنطن من أن تصبح عدائية تماماً، وذلك بحسب صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية.

ودفع الاهتمام المشترك بمواجهة الولايات المتحدة العلاقات الصينية الروسية إلى أقرب نقطة لها منذ السنوات الأولى للحرب الباردة قبل سبعة عقود.

ولكن منذ أن قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الشهر لنظيره الروسي أقوى دعم له حتى الآن في مواجهة موسكو مع الغرب، دعت بكين إلى حل الأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية، وكان موقفها أقرب إلى الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة.

ويقول الدبلوماسيون الصينيون ومستشارو الحكومة الصينية إن التحول في اللهجة يأتي بعد أيام من المداولات المغلقة من قبل كبار القادة ويعكس رغبة بكين في تجنب علاقة أكثر عدائية مع واشنطن يمكن أن تتسبب في عزل الصين عن الغرب ويضر بتنمية البلاد على المدى الطويل.

وقال وانغ هوياو، مستشار حكومي ورئيس مركز الصين والعولمة، وهو مركز أبحاث في بكين: "لا تزال الصين تريد تماسك العلاقة مع الولايات المتحدة".

وفي حديثه إلى المنتدى الاستراتيجي السنوي البارز في أوروبا يوم السبت، استخدم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعضاً من أوضح لغة حتى الآن من قبل مسؤول صيني رفيع المستوى في سعيه لتهدئة الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقال وانغ في مؤتمر ميونيخ للأمن عبر وصلة فيديو: "يجب احترام سيادة أي دولة واستقلالها ووحدة أراضيها".

وجاءت تصريحاته عقب تصريحات شي قبل ثلاثة أيام، عندما دعا الزعيم الصيني، في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أيضاً إلى الحوار لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي تصريحات تشير إلى الرغبة في عدم دفع الدول الأوروبية بعيداً.

وعلى النقيض من ذلك، عندما أيد شي معارضة روسيا لأي توسع من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي في بيانه المشترك في 4 شباط مع الرئيس فلاديمير بوتين، فقد تجاهل أي ذكر لأوكرانيا. صدر هذا البيان عندما حضر بوتين افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

ووراء الموقف المشترك بين بكين وموسكو ضد توسع الناتو، حرص شي على إظهار التضامن مع بوتين حيث توترت العلاقات بين البلدين مع الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص على دراية بتفكير بكين. وقال أحد الأشخاص إنه مثلما تشعر روسيا بالقلق من التهديدات لأمنها من أي توسع للناتو، فإن الصين قلقة بشأن "وحدة أراضيها نتيجة للتدخل الأميركي في تايوان". وأضاف الشخص: "إنهم يشعرون وكأنهم في نفس القارب".

وبينما تميل القيادة الصينية بشكل أقرب إلى موسكو، فإنها لا تزال ترى أنه من مصلحتها ألا يكون لها أدنى تداعيات لعلاقاتها مع الولايات المتحدة. فهي تحتاج إلى استمرار الوصول إلى الموارد المالية والتكنولوجية الأميركية لضمان الأمن الاقتصادي والتنمية - وهو وصول يمكن أن يتعرض للخطر إذا قررت بكين مساعدة موسكو في التهرب من العقوبات في حالة حدوث غزو.

وقالت بوني غلاسر، مديرة برنامج آسيا في صندوق مارشال الألماني، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن: "تدرك الصين أن علاقتها مع الولايات المتحدة مثيرة للجدل وتنافسية. لكنهم لا يريدون أن يتم دفعهم إلى المعسكر الروسي".

وبدأت بكين في توضيح موقفها ضد غزو أوكرانيا، حيث عادت أعلى هيئة لصنع القرار، اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، للظهور مرة أخرى في الرأي العام. على مدار أكثر من أسبوع، اجتمعت المجموعة المكونة من سبعة أعضاء خلف أبواب مغلقة لإجراء مناقشات، بما في ذلك كيفية الاستجابة للأزمة الروسية الأوكرانية وإدارة شراكة الصين مع روسيا دون الإضرار بمصالح بكين الخاصة.

وتشير أحدث التصريحات الأكثر وضوحاً، التي تشير إلى أوكرانيا بالاسم، إلى أن بكين قد استقرت في الوقت الحالي على استراتيجية لمعارضة الغزو الروسي للدولة الواقعة في أوروبا الشرقية مع الاستمرار في إلقاء اللوم على الولايات المتحدة وحلفائها في تضخيم التهديدات من روسيا. من وجهة نظر بكين، كما يقول الدبلوماسيون والمستشارون الحكوميون الصينيون، فإن ذلك يخدم مصالحها في منع العداء الصريح مع العالم الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة وفي الحفاظ على مبدأها في معارضة تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

(م ش)