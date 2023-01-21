​​​​​​​الولايات المتحدة تصنف المجموعة الروسية فاغنر "منظمة إجرامية دولية"

صنّفت الولايات المتحدة، المجموعة الروسية فاغنر على أنها "منظمة إجرامية دولية".
العالم والشرق الأوسط 2023-01-21T10:57:00 مركز الأخبار

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي إن فاغنر "منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع".

ولفت إلى أن فاغنر تنشر نحو "خمسين ألف" شخص في أوكرانيا، معظمهم سجناء صدرت في حقهم أحكام في روسيا.

وأضاف كيربي "لا نزال نعتبر أن لدى مجموعة فاغنر حالياً نحو خمسين ألف شخص منتشرين في أوكرانيا، هم عشرة آلاف من المرتزقة وأربعون ألف سجين"، إلى درجة أن لدى وزارة الدفاع الروسية "تحفظات" عن "طرق التجنيد" التي تعتمدها المجموعة.

وأعلن المسؤول أن واشنطن لن تكتفي بإعلان المجموعة "منظمة إجرامية" بل ستفرض عليها عقوبات أخرى.

(م ش)


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