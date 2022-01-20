​​​​​​​الولايات المتحدة تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية الصنع إلى أوكرانيا

وقالت مصادر مطلعة على القرار إن وزارة الخارجية الأميركية سمحت لليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بإرسال صواريخ أميركية الصنع وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا، حيث توقع الرئيس جو بايدن أن تتحرك روسيا تجاه أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وبموجب لوائح مراقبة الصادرات، يجب على الدول الحصول على موافقة من وزارة الخارجية قبل نقل أي أسلحة تتلقاها من الولايات المتحدة إلى أطراف ثالثة.

وقال أحد المصادر إن اتفاقات النقل الى الطرف الثالث ستسمح لإستونيا بنقل صواريخ جافلين المضادة للدبابات إلى أوكرانيا، بينما سيُسمح لليتوانيا بإرسال صواريخ ستينغر.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن الحكومة الأميركية وافقت على عمليات نقل لطرف ثالث تسمح لإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبريطانيا بتقديم معدات أميركية الصنع من مخزوناتها إلى أوكرانيا، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن الأسلحة التي سيتم إرسالها.

وأضاف المتحدث "تقف الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها معًا لتسريع المساعدة الأمنية لأوكرانيا. نحن على اتصال وثيق بشركائنا الأوكرانيين وحلفائنا في الناتو ونستخدم بشكل خلاق جميع أدوات التعاون الأمني ​​المتاحة لمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها في مواجهة تصاعد العدوان الروسي".

وظهرت أنباء عن عمليات نقل الأسلحة الموافق عليها في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد أن قال بايدن في مؤتمر صحفي إن روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا غزت أوكرانيا.

ونفى المسؤولون الروس مرارًا التخطيط لغزو أوكرانيا، لكن الكرملين حشد حوالي 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، ويقول الغرب عن هذا الحشد إنه استعداد لشن حرب لمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن وافقت في كانون الأول على 200 مليون دولار كمساعدة أمنية دفاعية إضافية لأوكرانيا، إلى جانب 60 مليار دولار من المعدات الفتاكة وغير الفتاكة من المخزونات العسكرية الأميركية الحالية.

وأضاف المتحدث: "كما قال الرئيس بايدن للرئيس بوتين، في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، فسوف نقدم مواد دفاعية إضافية للأوكرانيين. نحن ملتزمون بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وسنواصل تزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه".

(م ش)