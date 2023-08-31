​​​​​​​الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر لتزويد تايوان بالأسلحة

قررت الولايات إرسال مساعدات عسكرية أمريكية لتايوان ستصلها للمرة الأولى في إطار برنامج مخصص للحكومات الأجنبية، بحسب وكالة فرانس.

وقد أبلغت الخارجية الأميركية الكونغرس الثلاثاء عن هذه الحزمة من المساعدات العسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، وهي شحنة صغيرة مقارنة بصفقات السلاح الأخيرة لواشنطن مع تايبيه، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يمنح الدول ذات السيادة قروضاً أو منحاً للتسلح.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه ستثير غضب الصين.

وإلى ذلك، شددت الخارجية الأميركية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه والتي تأتي في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان.

إذ قال متحدث باسم الخارجية "تماشياً مع قانون العلاقات مع تايوان وسياسة صين واحدة القائمة منذ فترة طويلة والتي لم تتغير، توفر الولايات المتحدة لتايوان المواد والخدمات الدفاعية اللازمة لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".

(م ش)