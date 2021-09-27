​​​​​​​الولايات المتحدة تحذر تركيا: هناك المزيد من العقوبات بسبب إس -400

بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان أن بلاده لا تزال تعتزم شراء دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي إس -400 من روسيا، حذرت واشنطن من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على حليفتها (أنقرة) في الناتو، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لمحطة حكومية يونانية: "نواصل التوضيح لتركيا أن أي مشتريات أسلحة روسية جديدة كبيرة قد تؤدي إلى إثارة عقوبات CAATSA (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017)".

وقال المسؤول: "نحث تركيا على كل المستويات والفرص على عدم الاحتفاظ بنظام إس -400 والامتناع عن شراء أي معدات عسكرية روسية إضافية".

وتقول واشنطن إن صواريخ إس -400 تشكل تهديدًا لطائراتها المقاتلة إف -35 وأنظمة الدفاع الأوسع لحلف شمال الأطلسي.

وقال أردوغان في حديث لشبكة سي بي إس نيوز يوم الأحد: "في المستقبل، لن يتمكن أحد من التدخل فيما يتعلق بنوع أنظمة الدفاع التي نقتنيها، ومن أي دولة وعلى أي مستوى. لا أحد يستطيع التدخل في ذلك. نحن الوحيدون الذين يتخذون مثل هذه القرارات".

(م ش)