​​​​​​​الولايات المتحدة تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا في عدد من القضايا منها سوريا

وأعلنت واشنطن استعدادها للتعاون مع موسكو في عدد من القضايا منها سوريا، حيث أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تصريح صحفي منشور على موقع البيت الأبيض، أن موقف واشنطن في العلاقات مع موسكو يقوم على "عنصرين أساسيين"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تركز قبل كل شيء على المصالح المشتركة، "حيث يمكن للطرفين العمل معًا، لتحقيق نتائج تفيد الولايات المتحدة والشعب الأمريكي".

وقال سوليفان: "دعونا نرى ما سيحدث. هناك قضية الاستقرار الاستراتيجي، هناك سوريا ومسألة وصول المساعدات الإنسانية، هناك قضايا تتعلق بالقطب الشمالي، وأماكن أخرى حيث سيكون من مصلحتنا إيجاد أساس للعمل مع روسيا".

وكذلك أشار سوليفان إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة "أن تعلن بوضوح الإجراءات الضارة التي لن نتسامح معها، والتي سنقاومها".

وأضاف: "لا يمكننا تقديم ضمانات بشأن ما ستفعله روسيا، لكن يمكننا تقديم وعود بشأن تصرفات أمريكا، أي أننا سنرد إذا استمر هذا النشاط الضار".

(م ش)