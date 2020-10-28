​​​​​​​الوكالة الذرية: إيران بدأت ببناء منشأة لتجميع أجهزة الطرد المركزي

وقال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" يوم الثلاثاء: "قد بدأوا، لكن الأعمال لم تنجز، وهذه عملية طويلة".

ولم يكشف غروسي عن مزيد من المعلومات بهذا الصدد، ونوّه إلى أن تلك المعلومات تعتبر سرية.

وأشار كذلك إلى أن إيران تواصل زيادة حجم اليورانيوم المخصب الموجود لديها، لكنه لا يزال غير كافٍ لصناعة سلاح نووي.

ويذكر أن المنشأة في نطنز تعرضت لتفجير في شهر تموز/يوليو الماضي في ما وصفته السلطات الإيرانية بأنه "عمل تخريبي".

وقال رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في تصريح صحفي الشهر الماضي، إن إيران ستبني منشأة جديدة تحت الأرض في المنطقة ذاتها.

وأصبحت نطنز بؤرة ساخنة لمخاوف الغرب بشأن برنامج إيران النووي عام 2002، عندما أظهرت صور الأقمار الصناعية أن إيران تبني منشأة تحت الأرض في الموقع، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب العاصمة طهران.

(ش ع)