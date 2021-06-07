​​​​​​​الوكالة الذرية تطالب إيران بالشفافية وتقديم التفسيرات اللازمة

وطالب المدير العام، رافائيل غروسي، في كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إيران بالشفافية وتقديم المعلومات من أجل بناء الثقة، وذلك بعدما أكد أنها لم تقدم التفسيرات اللازمة لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة غير المعلن عنها على أراضيها، رغم مرور عدة أشهر على الطلب.

وأضاف غروسي أنه وفي ظل عدم وجود إجابات واضحة وصريحة من طهران، فإن الوكالة تشعر بقلق عميق، وذلك لأن المواد النووية التي كانت موجودة في المواقع الثلاثة غير المعلنة في البلاد قد باتت في مواقع مجهولة اليوم.

وتابع أن القلق موجود أيضًا لأن المناقشات الفنية بين الوكالة وإيران لم تسفر عن النتائج المتوقعة، مكررًا مطالبة طهران بتوضيح وحل سريع لهذه القضايا دون مزيد من التأخير.

وأضاف أن على إيران تقديم المعلومات والوثائق والأجوبة عن أسئلة الوكالة، مشددًا على أن عدم إحراز تقدم في هذا الملف يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.

وأتى اجتماع مجلس المحافظين متزامنًا مع استئناف الجولة السادسة للمحادثات النووية التي انطلقت منذ نيسان/ أبريل الماضي في العاصمة النمساوية.

ومن الممكن أن يترتب على أي قرار يصدر عن الاجتماعات، تصعيد للتوتر بين طهران والغرب، ما يعرض محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، للخطر.

(د ع)