​​​​​​​الوكالة الذرية تعرب عن قلقها من وجود أنشطة نووية إيرانية سرية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تصريحات إعلامية: "نحن قلقون من وجود مواد نووية غير معلن عنها في المواقع النووية الإيرانية"، لافتاً إلى أن إحياء الاتفاق النووي في محادثات فيينا "قضية معقدة"، مستدركاً: "لكننا سنبذل جهداً في هذا الإطار"، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وأضاف أنه "لن يتم التوصل إلى اتفاق نووي دون التزام إيران وتعاون جميع الأطراف، ونحن قلقون من وجود مواد نووية غير معلن عنها في المنشآت الإيرانية".

فيما يتعلق بمفاوضات فيينا النووية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "المحادثات النووية الإيرانية تمضي بالمسار الصحيح، والوكالة الذرية تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا".

وتابع: "حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، لكننا لسنا مصابون بخيبة أمل، ما زالت هناك صعوبات، لكن يجب أن نحاول حلها واحدة تلو الأخرى، ونحن نتابع عن كثب التطورات وننتظر"، مشدداً: "نحن دبلوماسيون".

وأشار غروسي أيضاً إلى أن "المحادثات الآن على المستوى السياسي وما تريده الأطراف المتفاوضة سياسياً، والسؤال المهم هو ما إذا كانت العودة إلى اتفاق 2015 ممكنة أم لا".

من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا بين إيران والقوى الدولية، بينها الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة عبر وسطاء أن عليها أن تثبت حسن نيتها بشكل عملي.

وأضاف عبد اللهيان وفق تصريحات له من طهران، أن "على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل عملي وملموس لتثبت حسن نيتها".

واعتبر أن "ما يحدث حالياً جيد ولكنه غير كاف ويجب أن نشهد خطوات عملية على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن "ما يهمنا بشأن رفع العقوبات في مفاوضات فيينا هو الضمانات من الطرف المقابل، ونواصل جهودنا للحصول على ضمانات حقيقية وهناك تفاهم في جزء من هذا الشأن".

(د ع)