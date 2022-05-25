​​​​​​​الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات مع طهران تمر بمنعطف شديد الصعوبة

وأفاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، اليوم، أن المحادثات التي تجري مع إيران بهدف إنهاء أزمة مطولة حول الملف النووي تمر "بمنعطف شديد الصعوبة".

وأضاف غروسي: "ما زلنا بصدد محاولة الحصول على أجوبة من إيران بخصوص القضايا العالقة"، وفق ما نقلته شبكة العربية الحدث.

ومن المنتظر أن يقدم غروسي تقريره بهذا الشأن إلى مجلس محافظي الوكالة قبل اجتماع فصلي يبدأ في السادس من حزيران/ يونيو.

وذكر غروسي خلال جلسة نقاش في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أنه يأمل أن يتم استغلال الوقت من الآن وحتى موعد تقديم التقرير على نحو جيد.

(د ع)