وحذّر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الإثنين من أن برنامج إيران النووي أحرز تقدمًا كبيرًا مؤخرًا، ويمكنه الآن على الأرجح معالجة 10 كيلوغرامات من اليورانيوم بتخصيب 20٪ كل شهر.

وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، متحدثًا في منتدى افتراضي بعد ظهر يوم الإثنين، من أن البرنامج النووي الإيراني أصبح في واقع جديد كليًّا.

وأعرب جروسي عن تفاؤله بأنه مع رحيل الرئيس دونالد ترامب وتنصيب الرئيس جو بايدن، ستعاود الولايات المتحدة الدخول في الاتفاق النووي الإيراني، بهدف إعادة طهران إلى الاتفاق.

(م ش)