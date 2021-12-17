​​​​​​​الوكالة الدولة تحذر إيران من التلاعب بكاميرات المراقبة في منشآتها النووية

وأعلن رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي في فيينا، أن "الكاميرات الخاصة بوكالة الطاقة الذرية في إيران لا يمكن التلاعب بها، لأنها مغلقة بطريقة احترافية".

وحذر غروسي من أن "الوكالة قادرة على كشف أي محاولة للتلاعب بكاميرات المراقبة النووية في إيران".

وأضاف المدير العام للوكالة الذرية: "لا يمكننا الاطلاع على محتوى كاميرات المراقبة إلا بعد التوصل لاتفاق مع إيران".

وأوضح غروسي أن "أميركا لم تعترض على الاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران".

وأعرب عن القلق الشديد من نقص المعلومات حول برنامج إيران النووي. وقال: "نفتقد لمعلومات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بشأن برنامج إيران النووي".

وعن المنشآت النووية الإيرانية، علق غروسي: "نعرف منشأة كرج في إيران جيداً، وسنتمكن من ملاحظة أي تغير في أنشطتها خلال الزيارة المقبلة لمفتشي الوكالة".

هذا وتختتم، اليوم الجمعة، الجولة السابعة من المفاوضات النووية مع إيران، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي، فيما أعلنت طهران تحقيق تقدم هذا الأسبوع، مؤكدة تواصل المحادثات في غضون عدة أيام.

وسيعقد اجتماع رسمي للجنة المشتركة للاتفاق النووي مع إيران للاتفاق على نص التفاوض واستكمال المحادثات خلال الأيام القادمة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اتفاق مع إيران يسمح بإعادة تركيب كاميرات المراقبة في منشأة "كرج" التي يشتبه المجتمع الدولي بأنها مصنع لتركيب أجهزة طرد حديثة.

واعتبر دبلوماسيون غربيون هذا الاتفاق إشارة إيجابية لاستكمال المفاوضات السياسية.

(د ع)