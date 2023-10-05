​​​​​​​الوحدة الوطنية تتحقق بإقصاء أطراف الخيانة

ضمن سلسلة ردود الفعل المستنكرة لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا بتعاون من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومواقفه المناهضة لمكتسبات الكردستانيين، عبّر أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية عن استيائهم.

تحقيق الوحدة الكردية هو الرد الأمثل أمام محاولات الخيانة

جيهان إيبش، إحدى مواطنات حي الأشرفية قالت: "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعمل على تجديد خيانته بحق القضية الكردية، والعمل على وضع يده في يد الاحتلال التركي".

وأكدت جيهان إيبش، أن تحقيق الوحدة الكردية هو الرد الأمثل أمام محاولات الخيانة التي ترتكب من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وشددت على ضرورة تحقيق الوحدة بشكل عاجل وسريع دون وجود للخونة.

ونوهت جيهان إيبش: "أن الزيارات المتتالية والمتبادلة بين قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية، تشير إلى وجود اتفاقية بين الطرفين للهجوم على مناطق الدفاع مديا، وهو أمر لا يمكن القبول به من قبل الشعب الكردي".

"تحقيق الوحدة ومحاسبة الخونة"

أما المواطنة خديجة محمود، من سكان حي الشيخ مقصود، أكدت مشاركتهم في كافة الفعاليات السلمية التي تقام في حلب لاستنكار تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني شامل يجمع الشعب الكردي. وتمنت تحقيق وحدة كردية بين جميع الأطراف والعمل على محاسبة الخونة على أفعالهم المناوئة والتي تهدد مستقبل الشعب.

الخونة يهدفون إلى طمس حقوق الشعوب

بدورها، قالت المواطنة فاطمة محمد، من حي الشيخ مقصود: "إن الاتفاقيات التي تعقد بين الاحتلال التركي وما يسمى بـ "المجلس الوطني الكردي" تعمل على شرعنة الاحتلال، وتؤكد على ثبات اسم الخونة على أعضاء ما يسمى "ENKS".

وأكدت فاطمة محمد، أن تواطؤ المجلس الوطني الكردي مع دولة الاحتلال التركي، تصنف ضمن خانة الخيانة، من شأنها طمس حقوق الشعب الكردي الذي يتعرض للإبادة والتهجير والقتل على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

فاطمة أوضحت التزامهم بالسير على خطا الشهداء والدفاع عن المكتسبات المتحققة، لصد هجمات الخونة والمحتلين.

(أ ب)

ANHA