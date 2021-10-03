​​​​​​​الوحدات الخاصة في قسد تنقذ الرقة من هجوم كبير

وكانت الخلية تستعد لتفجير سيارة مفخخة في مدينة الرقة إحدى أكبر التجمعات السكنية على صعيد شمال وشرق سوريا.

وكشفت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، اليوم، بعض تفاصيل إلقاء القبض على الخلية التابعة لداعش وتدمير العربة المفخخة المعدة للتفجير.

وجاء في نص البيان الذي نشره المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية:"

إلى الإعلام والرأي العام

في الساعات الأولى من 01 أكتوبر / تشرين الأول، نفذت الوحدات الخاصة في قوّات سوريا الديمقراطية عملية أمنية نوعية في شمال مدينة الرقة ضد خلية خطيرة لتنظيم داعش الإرهابي. حيث كانت الخلية الإرهابية تحت المراقبة خلال الفترة القليلة الماضية، وتمّ جمع المعلومات عنها، وكنتيجة للمعلومات الاستخباراتية التي جمعتها أجهزتنا المختصة تأكد أن الخلية كانت تستعد لتنفيذ عملية تفجير كبيرة في مدينة الرقة وتم إعداد سيارة مفخخة لذلك من قبل الإرهابيين.

وخلال العملية الأمنية التي قامت بها الوحدات وقع اشتباك مع أعضاء الخلية الإرهابية، حيث قُتل خلالها اثنان من الإرهابيين واعتقل 3 آخرين. وكان أحد القتلى مسؤولاً عن عمليات التفخيخ والتفجير. كما تم تدمير السيارة المفخخة.

بعد احتلال الدولة التركية لمدينتي تل أبيض وسريه كانيه / رأس العين، عزز تنظيم داعش تنظيمه في تلك المناطق، واستخدمتها كقاعدة إعداد وتجهيز للهجمات والأعمال الإرهابية.

حالت العملية الأمنية دون وقوع هجوم كبير ووجهت ضربة قوية لمحاولات داعش لإعادة تنظيم صفوف إرهابييه وخلاياه في المنطقة".

(م)