​​​​​​​الوفد السويدي يغادر شمال شرق سوريا

وبعد جولة وسلسلة لقاءات على مدار 5 أيام متتالية في شمال وشرق سوريا واللقاء بالقيادات السياسية والعسكرية ومسؤولي الإدارة الذاتية وممثلي الأحزاب الكردية، والمجالس والمؤسسات المدنية، ومخيمات النازحين، غادر مساء اليوم الوفد السويدي المنطقة، ووصل مساء اليوم إلى باشور كردستان للعودة من هناك إلى بلدهم.

وكان قد وصل يوم السبت الماضي وفد عن الخارجية السويدية إلى شمال وشرق سوريا، عبر معبر سيمالكا الحدودي، ضم كلًّا من رئيس الوفد المبعوث الخاص بالملف السوري في وزارة الخارجية السويدية بير أورنيوس، ومسؤول الملف الإنساني والمساعدات في وزارة الخارجية السويدية توماس ماركوس، والمستشارة في المعهد الأوروبي للسلام أفين جتين".

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ANHA