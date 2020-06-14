​​​​​​​الوفد الروسي يلغي زيارته إلى تركيا وسط استمرار الخلافات

وكان من المقرر أن يصل لافروف وشويغو إلى إسطنبول اليوم، طبقاً لما أوردت وسائل الإعلام تركية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه جرى تأجيل الزيارة، مشيرة إلى أنه :"تم الاتفاق على تحديد موعد لاحق لزيارة الوزيرين".

وأضافت في البيان أنه "بالنيابة عن رئيسي البلدين تعمل وزارتا الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا بشكل نشط لدعم التسوية في ليبيا".

وتابعت "يواصل الخبراء اتصالات مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق سريع لوقف النار، وإنشاء آلية تفاوضية بين الأطراف الليبية في المجالات المختلفة سياسياً واقتصادياً تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين والقرارات الدولية".

ولم تذكر الوزارة سبب إلغاء الزيارة التي كانت مقررة الأحد، لكن الخطوة قد تشير إلى استمرار الخلافات بين الدولتين في الملف الليبي.

وكانت موسكو اتخذت موقفاً معارضاً للتدخل العسكري التركي الليبي، الذي تصاعد بعد توقيع الاتفاقيتين البحرية والعسكرية بين أنقرة وحكومة السراج في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

(ي ح)