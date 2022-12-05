​​​​​​​الوفد الكتالوني يلتقي مع مؤتمر ستار

واستقبل الوفد الكتالوني برئاسة البرلماني روبين وانسبيرغ، اليوم الاثنين، من قبل عضوات لجنة العلاقات والاتفاقيات الديمقراطية لمؤتمر ستار.

خلال اللقاء عرّفت عضوتا اللجنة روكن أحمد ومنال محمد، بمؤتمر ستار للوفد.

كما تركز النقاش أيضاً على عدة مواضيع أبرزها الكونفدرالية الديمقراطية، وقضية الشعوب المضطهدة وبلا دولة، ومشكلة الديمقراطية ضمن نظام الدولة القومية.

وأكد الجانبان على أهمية تطوير الأنشطة والعلاقات المشتركة.

ويشار إلى أن الوفد الكتالوني يزور شمال وشرق سوريا منذ السبت (3 كانون الأول الجاري)، حيث استهل زيارته بلقاء دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كما زار رابطة عفرين الاجتماعية في مدينة قامشلو.

(س ر)

ANHA