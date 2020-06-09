​​​​​​​الوفاق تعترف بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ترهونة

وقال وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشآغا، إن ما قام به عناصر تابعون للمؤسسات الأمنية في حكومة الوفاق يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت قناة ليبيا الأحرار.

وبدوره قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي إن أكثر من 4 آلاف عنصر من مرتزقة جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا دخلوا ترهونة، ما تسبب بنزوح الآلاف من المدنيين، فيما تعرض من تبقوا في المدينة للقتل.

يأتي ذلك فيما أكد الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش سينتهج استراتيجية جديدة لدخول العاصمة الليبية طرابلس، تعتمد على التمهيد الناري من خلال المدفعية والطيران الحربي.

(ي ح)