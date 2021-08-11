وتوقع مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون مطلعون على الأمر، انهيار العاصمة الأفغانية "كابول" بشكل سريع، حيث أدى التفكك الأمني ​​السريع إلى مراجعة تقييم استخباراتي سابق كان يتوقع انهيار كابول في غضون ستة إلى 12 شهراً من مغادرة الجيش الأميركي، وفقاً لصحيفة الواشنطن بوست الأميركية.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث مثل آخرين شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، إن الجيش الأميركي يقدر الآن حدوث انهيار في غضون 90 يوماً. وقال آخرون إنه يمكن أن يحدث في غضون شهر. وقال بعض المسؤولين إنه على الرغم من أنهم غير مخولين بمناقشة التقييم، إلا أنهم يرون أن الوضع في أفغانستان أكثر خطورة مما كان عليه في حزيران، عندما قدر مسؤولو المخابرات أن السقوط قد يحصل بعد ستة أشهر من انسحاب الجيش الأميركي.

وقال شخص مطلع على التقييم الاستخباراتي الجديد للجيش: "كل شيء يسير في الاتجاه الخاطئ".

وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي استعادت فيه حركة طالبان، التي شجعها رحيل الجيش الأميركي، السيطرة على الأراضي التي كانت تحت سيطرة القوات الحكومية الأفغانية - بما في ذلك سبع عواصم إقليمية على الأقل في غضون أيام.

ومع ذلك، أصر الرئيس بايدن يوم الثلاثاء على أن قراره بسحب القوات الأميركية غير مطروح للنقاش، قائلاً إنه على الرغم من ضعف أداء الأفغان عسكرياً، إلا أنه غير "نادم" على قراره بإنهاء الحملة التي استمرت 20 عاماً.

واعترف المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يوم الثلاثاء أنه "من الواضح أنها بيئة أمنية صعبة. نحن نقيّم بيئة التهديد على أساس يومي".

ومع ذلك، قال مسؤول في البنتاغون، إن المخططين العسكريين كانوا يعملون على افتراض أن إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين وغيرهم من الأفراد غير العسكريين من أفغانستان قد يكون ضرورياً في غضون مهلة قصيرة، وأن بعض السيناريوهات تتصور سقوط كابول في غضون 30 إلى 90 يوماً.

وبشكل منفصل، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أنه من حيث السياسة، لا تناقش وزارة الدفاع التقييمات الاستخباراتية.

وأضاف كيربي: "ندرك تدهور الأوضاع الأمنية في أجزاء من البلاد، لكن لا توجد نتيجة معينة حتمية. سنواصل تنسيق الضربات الجوية مع القوات الأفغانية. ولكن كما أوضح الرئيس، يتعين على القادة الأفغان أن يجتمعوا".

ومع بدء إضفاء الطابع الرسمي على المغادرة العسكرية الأميركية في 31 آب، تضاءل الدعم الأميركي للأفغان إلى حد كبير ويتم الآن إجراءه من بعيد. وما لم يغيّر بايدن سياسته، من المتوقع أن تنتهي الضربات الجوية الأميركية المحدودة التي يتم استخدامها الآن ضد طالبان هذا الشهر، مع استكمال الانسحاب العسكري، ورفض كيربي التكهن بما إذا كانت هذه السياسة يمكن أن تتغير.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي إن المسؤولية الآن تقع على عاتق القادة الأفغان.

وأضافت في إشارة إلى المفاوضات المتعثرة منذ فترة طويلة بين طالبان والحكومة الأفغانية والتي تراجعت وسط هجوم طالبان، "لا يزال الرئيس يعتقد أنه ليس من الحتمي أن تسيطر طالبان على كابول أو البلاد، وأنهم بحاجة إلى إظهار الإرادة السياسية في هذه المرحلة للرد، ومن الواضح أن هناك عملية سياسية نواصل دعمها".

وأكدت أن بايدن اتخذ قراره بسحب القوات الأميركية مع علمه بالعواقب المحتملة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن عدد قوات الأمن الوطنية الأفغانية "تفوق بكثير عدد قوات طالبان".

وأشار برايس وكيربي أيضاً إلى أن الولايات المتحدة زودت الجيش الأفغاني بأسلحة حديثة تشمل قوة جوية. لكن شوهد في الأيام الأخيرة أن حركة طالبان استخدمت الأسلحة والمعدات التي استولت عليها من الحكومة الأفغانية، بما في ذلك المركبات التي لا تزال تحمل شارات الجيش الأفغاني.

وقال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية بروس ريدل إن الوضع في أفغانستان "قاتم، أسوأ مما توقعه معظمهم".

(م ش)