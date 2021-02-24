​​​​​​​الواردات السعودية من تركيا تتراجع إلى أدنى مستوياتها

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات السعودية من تركيا انخفضت إلى مستوى قياسي متدن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على خلفية مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية من قبل رجال الأعمال السعوديين وتجار التجزئة، بحسب ما أوردته رويترز.

وامتدت التوترات السياسية بين السعودية وتركيا إلى التجارة العام الماضي بعد أن قالت أكبر سلاسل متاجر في المملكة إنها تدعم مقاطعة الواردات التركية التي اقترحها قادة الأعمال والمؤثرون السعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت تركيا والمملكة العربية السعودية على خلاف منذ انتفاضات عام 2011 في جميع أنحاء العالم العربي عندما اتهمت الرياض أنقرة بدعم الجماعات السياسية الإسلامية.

وبلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، انخفاضًا من 182.2 مليون ريال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقيمة واردات ديسمبر الماضي هي الأدنى في عام على الأقل.

وكانت الواردات من تركيا في كانون الأول/ ديسمبر 2019 عند مستوى 1.06 مليار ريال، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وقال اتحاد المصدرين الأتراك إن السعودية علقت رسميًّا في نوفمبر/ تشرين الثاني استيراد اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا.

(م ش)