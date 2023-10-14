أصيب شخص بجروح بليغة، إثر قصف نفذه الطيران الحربي الروسي قبل قليل، على منطقة جبل الأربعين وبلدة إحسم، وشمال مشون في ريف إدلب الجنوبي المحتل، في حين لا يزال البحث جارياً عن امرأة مسنة عالقة تحت الأنقاض، حسب ما نقله المرصد السوري.

وأفاد المرصد بأن الطيران الحربي الروسي شنّ 3 غارات استهدفت محيط كنصفرة وغارتين على حرش جوزف بجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما نفذ 5 غارات جوية ضمن منطقة "خفض التصعيد"، حيث استهدفت الغارات منطقة جبل الأربعين وبلدة إحسم، وشمال مشون في ريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن وقوع جرحى من المدنيين وعالقين تحت أنقاض القصف، تزامناً مع تحليق الطيران الروسي الحربي في الأجواء حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الغارات إلى 8 غارات.

(س ع)