​​​​​​​الطيران الروسي يقصف معمل غاز تابع لمرتزقة هيئة تحرير الشام في إدلب

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإنّ المباني والمنشآت المستهدفة يديرها أشخاص مقربون ممّا تسمى “حكومة الإنقاذ” ومرتزقة هيئة تحرير الشام، ما أدى إلى اندلاع حريق كبيرة في أحد المواقع المستهدفة.

كما قصفت الطائرات قرية كفرشلايا بالقرب من مدينة أريحا بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد قبل قليل، سقوط صاروخ بعيد المدى، على محيط منطقة صلوة بريف إدلب الشمالي، عند الحدود مع لواء إسكندرون، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصدر الصاروخ فيما إذا كانت من بوارج حربية في بحر الساحل السوري أم قاعدة حميميم التابعة للروس، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية بعد، حيث سقط الصاروخ على منطقة مقر عسكري للفصائل، يذكر أنّ المنطقة تحوي عدداً كبيراً من المخيمات التي تأوي نازحين من مختلف المناطق السورية.

(ل)

ANHA

https://twitter.com/i/status/1373665563592028163