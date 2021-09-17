​​​​​​​الطيران الحربي الروسي يستهدف قاعدة للاحتلال التركي على جبل الشيخ بركات

استهدف الطيران الحربي الروسي جبل الشيخ بركات بناحية دارة عزة بريف حلب الغربي على سلسلة جبل ليلون بناحية شيراوا، والتي تتواجد فيها أكبر القواعد العسكرية التركية في المنطقة، وذلك بستة غارات جوية.

وبحسب المصادر بأن الاستهداف تزامن مع اجتماع بين قيادات مرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ومرتزقة الاحتلال التركي في مركز أبراج الاتصالات الخليوية والانترنت التركي.

يذكر إن استهدف الطيران الحربي الروسي في الـ 31 من الشهر المنصرم مركز التدريب لمرتزقة الاحتلال التركي في قرية إيسكا بناحية شيراوا.

(ف إ)

ANHA