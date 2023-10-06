​​​​​​​الطيران الحربي الروسي يشنّ 5 غارات على أرياف حماة وإدلب

شن الطيران الحربي الروسي 5 غارات واحدة منها على محيط قرية جفتلك حاج حمود شمال مدينة جسر الشغور، والبقية على محيط قرية القرقور في سهل الغاب التي تعد خط مواجهة مع قوات حكومة دمشق، يتمركز في محيطها مرتزقة من "الحزب الإسلامي التركستاني وأنصار التوحيد"، وفق ما نقله المرصد السوري.

على صعيد متصل، قصفت مرتزقة "الفتح المبين” براجمة الصواريخ مناطق في ناحية جورين بسهل الغاب في ريف حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد"، عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق، ومرتزقة الدولة التركية بين الحين والآخر تخلّف العديد من الضحايا بينهم مدنيون.

ووثّق المرصد السوري حصيلة القتلى والجرحى منذ أمس، بـ 37 شخصاً، في قصف قوات حكومة دمشق، على مناطق متفرقة من إدلب وريفها المحتل.

(س ع)