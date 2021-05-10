​​​​​​​التوتر يشتد في غزة: إطلاق قذائف من القطاع وهجوم إسرائيلي على مواقع لحماس

وذكر مراسلنا أن الفصائل الفلسطينية أطلقت قذيفة صاروخية، صباح اليوم، باتجاه بلدة سديروت الإسرائيلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. مشيرًا إلى أن ذلك "جاء بعد هجماتٍ نفذها الجيش الإسرائيلي ضد مواقع تابعة لحركة حماس، فجر اليوم، إثر إطلاق قذائف صاروخية من القطاع صوب البلدات والمواقع العسكرية القريبة من قطاع غزة".

ونقل الإعلام الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في محيط البلدات والمواقع العسكرية الإسرائيلية القريبة من القطاع، صباح اليوم، بعد أن دوت في مناطق أخرى، مساء أمس، إثر إطلاق قذائف من غزة.

ولفت مراسلنا إلى أنه لم يجرِ تسجيل إصاباتٍ بشرية بفعل القصف الإسرائيلي على غزة، أو القذائف التي أطلقت من القطاع.

على صلة، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق بحر غزة بشكلٍ كامل أمام صيادي القطاع وإغلاق معبر "إيرز" شمال القطاع، إثر التصعيد.

ويشتد التوتر الميداني في غزة، على خلفية الأحداث في مدينة القدس، والمواجهات المتوقعة إثر تخطيط إسرائيليين لاقتحام باحات المسجد الأقصى للاحتفال بيوم السيطرة على القدس.

وفي السياق ذاته، سُجلت إصابات في صفوف الفلسطينيين إثر مواجهات متفرقة اندلعت في مناطق مختلفة من مدينة القدس، إلى جانب حالات اعتقال في صفوف الشبان المشاركين في المسيرات.

(ع م)