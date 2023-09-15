​​​​​​​التوتر الأمني في الحسكة يتطور إلى اشتباكات.. فما القصة؟

أفاد مراسلنا في مدينة الحسكة بأن المربع الأمني الخاضع لسيطرة حكومة دمشق في المدينة، يشهد اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين مرتزقة الدفاع الوطني التابع لحكومة دمشق، وقوات أمنية أخرى تتبع للجهة نفسها، وأن توتراً أمنياً يسود المنطقة، وهناك حالة نزوح للمدنيين عنها.

ونقلاً عن شهود عيان نزحوا من منطقة المربع الأمني إلى الأحياء التي تدار من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن الاشتباكات جاءت بعد التوتر الأمني الذي يسود المربع منذ يوم أمس، جراء سيطرة مرتزقة الدفاع الوطني على الفرن الآلي المسمى "8 آذار" بالقرب من جامع الفاروق، ومحاولة القوات الأمنية استعادته والسيطرة على نقطتين تتبعان لمتزعم مرتزقة الدفاع الوطني عبد القادر حمو، تصنعان الحبوب المخدرة بالقرب من حديقة الواحة وسط المدينة.

وأفاد البعض الآخر لمراسلنا، بتجهيز متزعم مرتزقة الدفاع الوطني 400 مسلح للدفاع عن النقطتين المذكورتين، ونقطة أخرى لهم بالقرب من سكة الحديد.

وأفادت مصادر خاصة لمراسلنا في مدينة الحسكة، يوم أمس، بحدوث انشقاقات في صفوف مرتزقة الدفاع الوطني، فيما سيطر عناصر حكومة دمشق على أربع نقاط للدفاع الوطني ومركزوا ما يسمى محلياً بقوات الهجانة مكانهم.

وأوضحت المصادر: "أن منطقة المربع الأمني تشهد استنفاراً أمنياً منذ يومين، وسط حدوث انشقاقات في صفوف مرتزقة الدفاع الوطني، ومحاصرة منزل أحد قادتهم المدعو عبد القادر حمو".

وحسب المصادر ذاتها، فإن المدعو عبد القادر حمو قام في تمام الساعة 03.00 من ليلة الاربعاء، بتفجير صهريج موضوع تحت الأرض لفك الحصار عن منزله، إلا أن الحصار والتوتر لا يزال مستمراً".

وشهدت مدينة الحسكة توتراً أمنياً بين قبيلة الجبور ومرتزقة الدفاع الوطني التابعة لقوات حكومة دمشق في 13 آب المنصرم، على خلفية اعتداء ما يسمى عبد القادر حمو على أحد وجهاء القبيلة.

(أ م)

ANHA