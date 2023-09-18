​​​​​​​الطوارق تعلن سيطرتها على قواعد عسكرية في مالي

اندلع قتال جديد بين جيش مالي وجماعات الطوارق في شمال البلاد، أمس الأحد، وأعلنت الأخيرة أنهم سيطروا على قاعدتين للجيش في بلدة ليري بوسط البلاد، بحسب ما نقلته الحرة.

ويقاتل التحالف الذي يطلق عليه اسم تنسيقية حركات أزواد والجيش منذ آب، في صراع اندلع لأسباب منها رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي ساعدت لسنوات في الحفاظ على الهدوء الهش.

لكن يبدو أن الاشتباكات تتصاعد مع سعي الجانبين للسيطرة على الأراضي في وسط الصحراء وشمال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، مع انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت تنسيقية حركات أزواد، التي شكلها الطوارق شبه الرحل، إنها هاجمت أربعة مواقع للجيش حول بلدة بوريم ولاذت بالفرار بمركبات وأسلحة وذخائر. وتقع ليري على بعد حوالي 500 كيلومتر غرب بوريم.

وأوضح المتحدث باسم التنسيقية، محمد المولود رمضان: "سيطرت التنسيقية على المعسكرين في ليري".

وأعلنت القوات المسلحة في مالي، في منشور على موقع التواصل الافتراضي إكس، في وقت متأخر، الأحد، أن هجوماً وقع في ليري وأن الرد جارٍ من دون تقديم تفاصيل، ولم يذكر أي من الجانبين ما إذا كان قد قُتل أو أصيب أحد في الاشتباكات.

وسيطرت جماعات إسلامية على انتفاضة الطوارق في عام 2012، وواصلت مهاجمة المدنيين والجيش.

(س ع)