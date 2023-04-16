​​​​​​​الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي تحتفل بعيد الفصح- تم التحديث

بعد قرع أجراس الكنائس، توجّه اليوم الأحد، مسيحيو مقاطعتي قامشلو والحسكة منذ ساعات الصباح، للاحتفال بعيد القيامة، حسب التقويم الشرقي.

في مقاطعة قامشلو؛ أقيمت مراسم الاحتفال في كنيسة السيدة مريم العذراء في ناحية تربه سبيه، وفي ديرك في كنيسة مارت شموني ماردودو، وفي قامشلو بكنيسة السيدة مريم العذراء الواقعة وسط المدينة وكنيسة مار يعقوب وكنيسة مارقرياقس في حي الأربوية وكنيسة مار أفرام الواقعة غرب المدينة.

وفي مقاطعة الحسكة أقيمت المراسم في كنيسة مار جرجس وكنيسة السيدة مريم العذراء في مدينة الحسكة.

بدأت طقوس الاحتفال في الكنائس بأداء التراتيل والترانيم والصلوات والأدعية الخاصة بهذا اليوم، ليتبادل بعدها المحتفلون التهنئة فيما بينهم؛ ثم توجهت مكونات المدينة لتقديم التهاني بالعيد.

ويُعرف العيد بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد القيامة أو أحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً، كما ينتهي أسبوع الآلام.

(كروب/آ)

ANHA