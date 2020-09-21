​​​​​​​التطورات التي تشهدها المنطقة محور اجتماع إدارة المرأة في الرقة

تواصل إدارة المرأة في مدينة الرقة تنظيم سلسلة اجتماعاتها لشرح الوضع السياسي، حيث نُظم اليوم اجتماع في حي المشلب في مدينة الرقة بحضور نساء وعضوات مجالس المرأة والكومينات.

بعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت عضوة مجلس سوريا الديمقراطية دلير خليل عن الاتفاقات المبرمة بين النظام السوري وروسيا التي جاءت لحماية الأراضي السورية دون التدخل في شؤون أهالي شمال شرق سوريا أو مؤسساتهم.

وتطرقت دلير خليل إلى محاولات إشعال الفتنة من قبل الجهات التي تعمل على زعزعة أمن المنطقة وقالت إن جميع المحاولات باءت بالفشل، نتيجة الوعي الشعبي والتفاف أهالي المنطقة حول مؤسسات الإدارة الذاتية التي تمثل المشروع الديمقراطي لحل الأزمة السورية.

وأدانت دلير في سياق حديثها اعتداء مرتزقة الاحتلال التركي على مزارات الشهداء وعدم احترام جثامين الشهداء وقالت: "الأمر الغريب الذي يحدث هو أنهم يدعون أنهم مسلمون لكنهم في الحقيقة يعكسون تعاليم الدين الإسلامي، وما ظهر من تعاملهم مع جثامين الشهيدات اللواتي دافعن عن كرامة الأرض دليل على ذلك".

وبعد انتهاء الاجتماع، عُرض سنفزيون يتناول مشاهد توثق جرائم الاحتلال التركي بحق الشعب عامة والمرأة خاصة في المناطق المحتلة.

هذا وعقدت إدارة المرأة سلسلة اجتماعات مُماثلة في بلدة الجديدات وفي ريف الرقة الجنوبي.

(رع)

ANHA