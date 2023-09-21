​​​​​​​التطبيع بين إسرائيل والسعودية قد يصبح جاهزاً بحلول 2024

قال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم، الخميس، إن الإطار العام لاتفاق على إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أمريكية قد يصبح جاهزاً بحلول مطلع العام المقبل. وذلك بعد أن أشارت الدول الثلاث إلى إحراز تقدم في المفاوضات المعقدة، بحسب ما نقلته رويترز.

وعبّر بايدن عن تفاؤله بشأن آفاق التطبيع في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشكل منفصل، إن الجانبين يقتربان كل يوم من التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين: "أعتقد أن هناك بالتأكيد احتمال أن نستطيع في الربع الأول من عام 2024، بعد أربعة أو خمسة أشهر، الوصول إلى مرحلة يتم فيها الانتهاء من تفاصيل الاتفاق".

(س ع)