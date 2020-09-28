​​​​​​​التشيك تعتزم تجهيز جيشها بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن وزارة الدفاع التشيكية، أبلغت وزارة الجيش الإسرائيلية قرارها تجهيز جيشها بأنظمة دفاعية جوية طورتها شركة "رفائيل" العسكرية الإسرائيلية.

ووفق التقارير الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن تصل تكلفة الصفقة إلى مئات ملايين الدولارات.

وشكر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس الحكومة التشيكية على "الشراكة وعلى القرار" باستخدام الأجهزة الإسرائيلية لحماية أجواء البلاد، وقال: "هذه خطوة هامة نحو تقوية العلاقات بين البلدين".

وكانت الحكومة التشيكية، قد سمحت بإجراء مفاوضات لشراء 5 بطاريات "سبايدر" إسرائيلية في إطار الاتفاق بين الدولتين.

(ع م)