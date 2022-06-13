​​​​​​​التشبث بالأرض يجسدونه في أغانٍ عن رموز المقاومة في مناطقهم

تسعى دولة الاحتلال التركي من خلال تصعيد هجماتها على شمال وشرق سوريا إلى إنهاء وجود شعوبها وثقافتها، إلا أن إرادة هذه الشعوب وتمسكها بثقافتها التي تعود إلى آلاف السنين، تأبى الرضوخ للإبادة التي تواجهها.

يرد فنانون كرد في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، والواقعة على خطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي، على تلك التهديدات والهجمات بالاستمرار في الفن والحفاظ على تراث وثقافة المنطقة، وعدم النزوح أو الهجرة منها.

حيث يستمر مركز الثقافة والفن في ناحية تل تمر بالعمل، عبر أعضائه، وسط كل تلك الهجمات والتهديدات، لينتهي ـ قبل أيام ـ من إصدار ألبوم أغانٍ جديد، بعنوان "شهداء تل تمر"، يجسد في مضمونه تضحيات كوكبة من شهداء الناحية الذين استشهدوا خلال تصديهم للهجمات التي شُنت على شمال وشرق سوريا.

الإداري في مركز الثقافة والفن بناحية تل تمر، عمار أحمد، أكد استمرار أعمال المركز والفنانين في الناحية، على الرغم من كل ما تتعرض له من هجمات وتهديدات منذ وصول دولة الاحتلال التركي ومرتزقته إلى مشارفها أواخر عام 2019، وقال: "الهجمات تؤثر نوعاً ما، إلا أننا مستمرون في العمل".

وعن الألبوم الجديد الصادر، قال: "قمنا في مركز الثقافة والفن في تل تمر بإصدار ألبوم جديد، يضم أغنيتين، إحداها تتناول مقاومة الشهيدة سوسن بيرهات وريناس روج ورفاقهم، والثانية عن مقاومة ثلاثة أخوة شهداء في الناحية".

ومن جانبه، أشار عضو مركز الثقافة والفن في الناحية عامر علي، أن إصدار الألبوم الجديد، هو الرد الأنسب على تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وقال: "قمنا بالرد عليهم بطريقتنا، وردُّنا الذي يتحدث عن مقاومة شهداء المنطقة في وجه تلك الهجمات أقوى من هجماتهم".

وأضاف: "يحاول الاحتلال من خلال هجماته، إبادة ثقافتنا أيضاً، وجعل المنطقة في فوضى، في محاولة لتهجيرنا من أراضينا، وباستمرارنا في عملنا واستذكارنا لشهدائنا بأغانينا وعزفنا، نثبت أننا هنا وعلى أرضنا. وإذا كان سلاحهم هو المدفع، فنحن سلاحنا هو مقاومتنا بثقافتنا وأغانينا".

مؤكداً استمرارهم في الحفاظ على ثقافة المنطقة وتراثها عبر مركز الثقافة والفن في الناحية، وعدم تخاذلهم في الدفاع عنها، قائلاً: "سنستمر بعملنا مهما قام العدو بمهاجمتنا، فنحن أيضاً لدينا الرد المناسب، وبأساليب مختلفة، ومنها عن طريق ثقافتنا، فكل أغنية وقصيدة شعر نصدرها عن شهدائنا، نؤكد فيها بقاءنا وتمسكنا بهذه الأرض ومواصلة درب شهدائنا".

ولفت إلى أن المركز يتحضر لإصدار أغنية أخرى، في المرحلة الراهنة، والعمل على إعداد الاغنية جارٍ من قبل فناني المركز.

(أم)

ANHA